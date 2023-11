Der Ticketverkauf für Aquaman and the Lost Kingdom ist langsam

HQ

Haben wir nach all den Jahren endlich einen Sättigungspunkt erreicht, wenn es um Superheldenfilme geht? Nach einer Reihe von Misserfolgen von DC und Marvel in den letzten zwölf Monaten glauben viele, dass Aquaman and the Lost Kingdom auch eine harte Zeit haben wird.

Laut Statistiken von Boxoffice Pro ist die Anzahl der im Voraus gekauften Tickets für Aquaman and the Lost Kingdom satte 62% weniger als für Black Adam. Etwas, das Branchenexperten nun für Stirnrunzeln gesorgt hat.

Wenn man sich die Ticketverkaufsstatistiken vor der Premiere ansieht, könnte Aquaman and the Lost Kingdom ein weiterer Flop für das Studio sein.

Glaubst du, dass Aquaman and the Lost Kingdom ein weiterer Superhelden-Flop wird?