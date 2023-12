Der "The Witcher"-Darsteller äußert sich zum Einsatz von KI

HQ

Henry Cavill hat zwar Geralt von Riva auf unsere Fernsehbildschirme gebracht, aber bis dahin gehörte die Figur ausschließlich Doug Cockle, dem Mann, der unserem Lieblingshexer seit dem Spiel von 2007 diese süße, raue Stimme verliehen hatte.

Cockle und viele andere Synchronsprecher wie er sehen sich heute mit einer völlig neuen Landschaft konfrontiert, wenn es um ihre Arbeit geht. Da KI auf dem Vormarsch ist, müssen sich Synchronsprecher selbst und die Notwendigkeit ihrer Arbeit angesichts der sich ständig verbessernden Technologie verteidigen.

Im Gespräch mit IGN teilte Cockle seine Gedanken darüber mit, ob KI gefährlich ist oder nicht. "KI ist unvermeidlich und Entwickler werden KI einsetzen", sagte er. "Wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher, was das genau bedeutet. Sie tun es bereits auf verschiedene Weise, indem sie Hintergrund, NPC-Stimmen und solche Dinge ergänzen, was bedauerlich ist, weil diese Stimmen zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Menschen waren, und die Stimmen sind alle Menschen nachempfunden. Sie haben also die Stimme einer Person genommen, sie in ihre Datenbank aufgenommen, digitalisiert und verwenden sie, um Dinge zu sagen, die die Person nie gesagt hat. Das hat etwas Unethisches an sich, und deshalb gibt es eine Menge Debatten."

Das größte Problem von Cockle ist, wenn die Stimmen von Menschen verwendet werden, um Botschaften ohne die Zustimmung des ursprünglichen Sprechers zu verbreiten. "Das ist der Punkt, an dem die KI gefährlich wird", fuhr er fort. "Fake News, False News, falsche Meinungen. Wir sehen es jetzt bei den Politikern. Die Leute bringen Dinge raus. KI ist also nicht das Problem. Es sind die Menschen, die KI nutzen."

