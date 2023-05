Der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Regisseur hat bereits Pläne für ein weiteres Spiel

HQ

Hidemaro Fujibayashi, der Regisseur des kürzlich veröffentlichten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, hat verraten, dass er einige Ideen für das nächste Spiel der Franchise hat.

Im Gespräch mit Zachary Small in einem Interview mit der New York Times verriet Fujibayashi, dass er Pläne für das nächste Zelda-Spiel hatte, aber dem Produzenten von Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, noch nichts von diesen Plänen erzählt hatte.

Natürlich sollte man zumindest in ein paar Jahren kein weiteres Zelda-Spiel erwarten, aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass Tears of the Kingdom nicht der Ort ist, an dem Fujibayashi das Ende sieht. Der Regisseur möchte Ganondorfs Charakter auch in zukünftigen Titeln erforschen, damit er nicht in die Trope fällt, böse zu sein, nur weil er es sein kann.