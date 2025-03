Der "The Boys"-Star träumt davon, in einem Bioshock-Film mitzuspielen

Viele von uns träumen davon, eines Tages eine wirklich großartige Verfilmung von BioShock mit großem Budget zu erleben – düster, unheimlich und intensiv. Alle Zutaten für das, was ein fantastisches Drehbuch sein sollte, sind bereits vorhanden, und wir sind nicht die einzigen, die so denken. "The Boys"-Star Jack Quaid verriet kürzlich, dass es sein größter Traum ist, Teil einer BioShock-Verfilmung zu sein, und beschrieb sich selbst als "riesigen Videospiel-Nerd".

Hoffentlich müssen wir nicht zu lange warten. Wie viele wissen, arbeitet Netflix aktiv an einer Adaption mit Regisseur Francis Lawrence, der zuvor an Die Tribute von Panem: Catching Fire und I Am Legend beteiligt war.

Das Projekt war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Während der letztjährigen San Diego Comic-Con enthüllte der Produzent des Films, Roy Lee, dass das Budget des Films erheblich reduziert und die Gesamtambitionen leicht heruntergeschraubt wurden. Bis jetzt sind noch keine Schauspieler offiziell an das Projekt gebunden – vielleicht hat Jack Quaid also noch eine Chance. Wer weiß?

Was erhoffst du dir für den kommenden BioShock-Film?