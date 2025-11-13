Der Teufel trägt Prada 2 bekommt seinen ersten Teaser-Trailer

HQ

Nach fast zwei Jahrzehnten ist der Glamour zurück - der erste Teaser zu Der Teufel trägt Prada 2 ist da, mit Meryl Streep und Anne Hathaway, die in ihre ikonischen Rollen zurückkehren. Ein wahrhaft nostalgisches Wiedersehen, das sich dieses Mal um Miranda dreht, die darum kämpft, sich in einer Branche im freien Fall zurechtzufinden. Diesmal sind die Rollen vertauscht, und jetzt ist es die einst eiskalte Redakteurin, die ihrer ehemaligen Assistentin hinterherläuft, die jetzt bei einem der großen Luxusmodeunternehmen arbeitet und das Werbegeld hält, das Miranda dringend braucht, damit Runway sich über Wasser hält.

Die Premiere ist für den 1. Mai nächsten Jahres geplant, und für alle, die die Mischung aus Glamour und Bürodrama des Originalfilms zu schätzen wussten, gibt es viel, worauf sie sich freuen können. Schauen Sie sich den selbstbewussten Teaser unten an.

Bist du bereit für neue Abenteuer in der Modewelt?