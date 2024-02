Der teuerste CS-Skin der Welt kann Ihnen für 2 Millionen US-Dollar gehören

HQ

Der teuerste und wahrscheinlich exklusivste CS-Skin der Welt steht jetzt zum Verkauf, ein fabrikneuer AK-47 Case Hardened StatTrak mit der Musternummer 661. Der Besitzer, der erst letzte Woche in den Besitz gekommen ist, hat angekündigt, dass es bereits ein Angebot von 1 Million US-Dollar gibt, was es an sich schon zum größten Skin-Deal aller Zeiten machen würde.

Der geforderte Kaufpreis für diejenigen, die jetzt zuschlagen und ein kleines Stück einzigartiger Spielgeschichte erhalten möchten, ist jedoch doppelt so hoch - 2 Millionen US-Dollar. Ein Deal, den der Verkäufer mit Hilfe der berühmten Skin-Sammler zipeL und roflm0nster durchsetzen will. Die Werbung beschreibt die Haut als die unbestritten beste und prestigeträchtigste der Welt.

Sehnst du dich danach?