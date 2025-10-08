Der Tetris-Soundtrack ist jetzt auf Vinyl erhältlich

HQ

Du kannst nicht genug von diesem süßen, süßen Korobeiniki bekommen? Oder besser bekannt als die Musik, die mit Tetris in Verbindung gebracht wird, dann haben Sie Glück. Enjoy The Ride Records hat das Album Disappearing Lines: Chiptune Music of Tetris von Gamer Boy veröffentlicht, das genau das ist. Die Musik aus dem besten Puzzlespiel der Welt, gepresst auf eine herrliche Wachsplatte, die nicht nur einen melodiösen Blip-Blop bietet, sondern sich auch in bewegliche Tetris-Blöcke verwandelt, wenn sich die Platte dreht. Absolut cool und natürlich eine Illusion, die durch Bewegung während der Drehung entsteht.

Das Cover ist eine Variation des Klassikers aus dem Game Boy-Spiel, und die Platte ist in einigen verschiedenen Versionen erhältlich, in einer limitierten Pressung (natürlich). Ein bisschen traurig für diejenigen, die keine Zeit haben, sich hinzusetzen und nach Veröffentlichungen zu schauen, aber Exemplare sollten auch auf dem Gebrauchtmarkt auftauchen. Wenn auch zum gewohnt höheren Preis.