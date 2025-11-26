Der Tesla Roadster wurde erneut verzögert

HQ

In ganz Europa verzeichnet Tesla sinkende Verkaufszahlen, und in dieser Zeit gab es zahlreiche Verzögerungen, darunter der Roadster, der laut ursprünglichen Versandschätzungen schon vor Jahren hätte erscheinen sollen.

Das jüngste Update war, dass das Auto vor Jahresende in begrenzten Märkten auf den Markt kommen sollte, aber bei der aktuellen Tesla-Generalversammlung (über Electrec) verschob Besitzer Elon Musk dies erneut. Er sagt jetzt, dass das Auto am 1. April 2026 (ja, das ist der 1. April) vorgestellt und später vorgestellt wird.

Ursprünglich wollte Tesla 2010 10.000 Autos produzieren, doch nun soll die Serienproduktion irgendwann 2027 beginnen, ohne dass ein offizielles Veröffentlichungsfenster angekündigt ist, abgesehen von diesem neuen Showcase am 1. April.

Laut Car and Driver wird der Roadster zwischen 200.000 und 250.000 Dollar kosten.