Der Tesla Cybertruck verzeichnete 2025 in den USA den größten Verkaufsrückgang aller Elektrofahrzeuge

HQ

Es wurde verzögert, dann erneut verschoben, und letztlich war der Umfang des späteren Markteinstiegs begrenzt, aber der Tesla Cybertruck wurde schon vor einiger Zeit eingeführt, hat aber bisher nicht die gleiche Art von Marktannahme wie andere Tesla-Modelle erfahren.

Tatsächlich erlebte der Tesla Cybertruck laut InsideEVs Analyse von Cox Automative Data im Jahr 2025 den größten Verkaufseinbruch aller Elektrofahrzeuge auf dem US-Markt. Im ersten vollen Jahr auf dem US-Markt im Jahr 2024 gelang es Tesla, etwa 39.000 Cybertrucks zu verkaufen.

Im Jahr 2025 wurde diese Zahl jedoch fast auf 20.200 Cybertrucks halbiert, ein Mangel von 19.000 Einheiten, was deutlich mehr ist als bei jedem anderen Elektroauto auf dem US-Markt. Das Model Y erlebte etwas Ähnliches mit 15.000 weniger im Jahr 2025 als 2024, aber auf dem dritten Platz liegt der Kia EV6 mit etwa 8.000 Dollar.

Tesla hat bisher keine spürbare Änderung seiner Strategie zum Cybertruck angekündigt.