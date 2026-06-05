Der Terminator trifft The Thing in Coffeenauts 2.5D Action-Abenteuer Ghostless

Während du dich vielleicht mehr auf die größeren Showcases in dieser 'nicht-E3'-Phase konzentrierst, gibt es eine Reihe weiterer Sendungen, die den Indie- und AA-Sektor ins Rampenlicht rücken, darunter die Latin American Games Showcase, die gerade stattgefunden hat.

In dieser Präsentation war der Entwickler Coffeenauts vor Ort, um offiziell das 2,5D-Action-Adventure- und Koloniebau-Spiel Ghostless vorzustellen. Dies gilt als The Terminator trifft The Thing, und es ist ein Spiel, das die Spieler dazu auffordert, einen Aufstand gegen eine KI-Bedrohung in einer postapokalyptischen Welt anzuführen.

Die Pressemitteilung der Ankündigung geht etwas näher auf die Prämisse dieses Spiels ein und erklärt Folgendes: "Ghostless spielt in einem alternativen 20. Jahrhundert, 15 Jahre nach einem US-Cyberangriff im Kalten Krieg, der unbeabsichtigt dazu führte, dass sich eine experimentelle sowjetische KI-Superintelligenz gegen die Menschheit wandte. Du schlüpfst in die Rolle des Gesandten, der ausgesandt wird, um Gerüchte über eine Einrichtung zu untersuchen, in der KI eine neue Geheimwaffe entwickelt. Deine Mission wird dich auf den Weg bringen, die Wahrheit über das, was mit dieser Welt geschehen ist, in einer düsteren Sci-Fi-Handlung über Menschheit, Schöpfung und Überleben aufzudecken."

Mit stimmungsvoller 2,5D-Kunst, die Pixelgrafik und moderne Beleuchtung verbindet, sowie einem Genre-Hybrid-Design, bei dem Spieler Überlebende rekrutieren und ihre Basis erweitern können, während sie Verbündete in Set-Piece-Schlachten anführen, um feindliche Festungen zu erobern. Im Kern gibt es Ressourcen-Plünderungsmechaniken, eine Sci-Fi-Paranoia-Erzählung, und all das ist auf PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar, den drei Plattformen, für die Ghostless versprochen wurde.

Sehen Sie sich unten den Enthüllungstrailer zum Spiel sowie einige Screenshots an. Ghostless hat noch kein Veröffentlichungsfenster oder -datum.