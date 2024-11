Der technische Manager von Like a Dragon möchte "eine neue Dragon Engine entwickeln, die auf High-Spec-Konsolen spezialisiert ist"

HQ

Die meisten Leute würden zustimmen, dass Like a Dragon: Infinite Wealth ein sehr gut aussehendes Spiel ist. Es wurde mit der Ryu Ga Gotoku Studio -eigenen Dragon Engine entwickelt, die speziell für Yakuza 6: The Song of Life entwickelt wurde, die ursprünglich 2016 auf den Markt kam und derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist.

Das ist natürlich acht Jahre her und seitdem hat sich viel getan. In einem Interview mit Automaton sagt der technische Leiter des Studios, Yutaka Ito, dass die Grafik-Engine ständig aktualisiert wurde, er aber gerne eine neue Dragon Engine von Grund auf neu entwickeln würde, die für leistungsstärkere Plattformen entwickelt wurde.

"Die Like a Dragon-Serie hat sich mit jedem Titel technologisch weiterentwickelt, aber das Herzstück der Serie ist die Dragon Engine, die für Yakuza 6 entwickelt wurde. In diesem Sinne würde ich persönlich gerne versuchen, eine neue Dragon Engine zu entwickeln, die auf High-Spec-Konsolen spezialisiert ist, und damit ein neues Action-Adventure-Spiel zu entwickeln."

Wir sind nicht die Einzigen, die denken, dass dies nach einer brillanten Idee klingt, auch wenn wir vielleicht noch lange warten müssen. Ito betont sorgfältig, dass dies nur sein persönlicher Traum ist und nichts, was unbedingt mit den Plänen des Studios verbunden ist.

"Das ist genau das, was ich persönlich fühle, also hat es nichts mit den tatsächlichen Plänen des Studios zu tun (lacht)."

Aber... Hey, Träume werden wahr und wir drücken ihm die Daumen, dass er seinen Wunsch erfüllt, damit Ichiban Kasugas unvermeidliches Comeback besser aussieht als je zuvor.