Der Teaser-Trailer für The Fantastic Four: First Steps ist da, mit unserem ersten Blick auf Galactus

The Fantastic Four: First Steps, der erste Film über die Marvel-Familie seit einem Jahrzehnt und der erste, der von den Marvel Studios in das Marvel Cinematic Universe aufgenommen wurde, hat seinen ersten Trailer gezeigt.

Matt Shakman, Regisseur der Disney+-Serie WandaVision, steht an der Spitze dieser Adaption, mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebob Moss-Bachrach als Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm, mit Julia Garner, Ralph Ineson, Paul Walter Hauser und John Malkovich in der Besetzung.

Der kaum 90 Sekunden lange Teaser mit dem Titelsong von Michael Giacchino gibt uns dennoch einen ersten Blick auf den Bösewicht Galactus. Der im Gegensatz zu Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer aus dem Jahr 2007 tatsächlich wie Galactus aussehen wird... eine riesige Bedrohung über Manhattan in den 1960er Jahren (es ist ein historischer Film, also bleibt abzuwarten, wie er in die MCU-Zeitlinie passen wird).

The Fantastic Four: First Steps wird am 25. Juli 2025 debütieren. Freust du dich schon auf die nächste Kinophase von Marvel?