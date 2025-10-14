Der Tag des Söldners kehrt mit dem ersten Kopfgeldpaket von Borderlands 4 zurück

HQ

Nach der Veröffentlichung von Borderlands 4 Anfang September wurde bald bestätigt, dass der Support für das Spiel nach der Veröffentlichung eher eingeschränkt sein würde, beginnend mit dem ersten von vielen kleineren DLCs, die als Bounty Packs bekannt sind. Für Borderlands 2 -Fans scheinen diese den kleineren Headhunter -Paketen ähnlich zu sein, und ähnlich wie diese dazu neigten, Feiertage und Festtage widerzuspiegeln, wird das erste Bounty Pack für Borderlands 4 dasselbe tun.

Im Rahmen der letzten Pax Australia war Gearbox anwesend, um das Bounty Pack 1 zu enthüllen, das als How Rush Saved Mercenary Day bekannt ist. Für diejenigen, die es nicht wissen: Mercenary Day ist das Borderlands ' Universum-Äquivalent zu Weihnachten, und was die Art und Weise betrifft, wie es mit diesem DLC präsentiert wird, erfahren wir Folgendes.

"Rush, der umgängliche Anführer der Outbounders, hat Heimweh und Sehnsucht nach den Feiertagen, die er in den vergangenen Jahren geliebt hat. Seinen Berechnungen zufolge steht kurz vor dem Söldnertag, einer fröhlichen Zeit zum Schenken und Schießen mit Freunden und Familie, und er möchte den Bewohnern von Kairos die gleiche festliche Stimmung bringen. Aber seine Hoffnungen auf Feiertagsfreude stehen in direktem Gegensatz zu Screw, dem Kulturminister des Timekeepers, der damit beauftragt ist, die Feierlichkeiten so langweilig und homogen wie möglich zu halten. In einer Reihe brandneuer Hauptmissionen werdet ihr Screw mit allen Mitteln die wahre Bedeutung des Söldnertags zeigen und dabei vielleicht ein paar neue legendäre Beute ergattern."

Was das Paket angeht, so haben wir neben einer neuen, kleineren Geschichte, die folgen wird, vier wiederrollbare Waffen, vier Vault Hunter Köpfe und vier Skins (einen von jedem Charakter), fünf Waffen-Skins, fünf Fahrzeug-Skins, vier Echo-4 Drohnen-Skins und zwei Echo-4 Drohnen-Aufsätze.

Den Trailer zu Bounty Pack 1 könnt ihr euch unten ansehen, und was den Veröffentlichungstermin betrifft, so ist er für den 20. November angesetzt, wobei er entweder als separater Kauf oder als Teil des breiteren Pakets erhältlich ist, das in den Editionen Deluxe und Super Deluxe des Spiels enthalten ist.