Der Tag der Erde beginnt bald in Animal Crossing: New Horizons

Wir lieben Animal Crossing, aber das erste Ereignis in Animal Crossing: New Horizons war wahrscheinlich das Schlimmste in der Geschichte der Serie. Das scheinbar psychotische Kaninchen und all diese verdammten Eiern, die plötzlich im Boden vergraben wurden, in den Bäumen hingen, im Wasser auf uns lauerten oder als Überraschungen aus der Luft angeflogen kamen - das war ein echter Schreck. Wir erwarten, dass die nächste Veranstaltung besser wird - und Fans müssen darauf gar nicht mehr so lange warten.

Diesmal geht es um den Tag der Erde, der im wirklichen Leben am 22. April stattfindet. Ob das Event im Spiel nur einen Tag lang umgesetzt wird und was überhaupt geplant ist, ist bislang noch nicht bekannt, aber da wir bis Mittwoch nicht mehr viel Zeit haben, wird sich Nintendo sicherlich bald melden. Laut Gamespot wird die Hauptfigur am Tag der Erde der Blumenliebhaber Leif sein, der das Gartengeschäft in Animal Crossing: New Leaf leitete.

Der Dataminer Ninji hat währenddessen Informationen im Spielcode des Switch-Rollenspiels ausgelesen und seine Funde auf den sozialen Medien geteilt. Er spricht von weiteren Ausbaustufen für den Nook-Store und das Museum (es gibt wohl eine Cafeteria und eine Galerie für Kunstwerke), einen zwielichtiger Kunsthändler namens Ladino (der uns manchmal Fälschungen verkauft) und Hinweise auf die Rückkehr der Tauch-Aktivität (Spieler von Animal Crossing: New Leaf werden die Mechanik sicher kennen).

Es gibt andere, weniger relevante Informationen, wie weitere Exemplare von Blumen, Früchten, neue Kleidungsstücke und Küchenprojekte, aber da nichts von all dem bislang bestätigt werden kann, wollen wir lieber auf eine entsprechende Ankündigung warten. Wenn das mit dem Tag der Erde bald losgehen soll, werden wir ja hoffentlich schon bald von Nintendo hören. Wahrscheinlich noch heute oder morgen.