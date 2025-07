Der Tacker, der das Internet kaputt machte, und die Switch 2, die er kaputt machte, stehen zur Auktion

HQ

Als die Nintendo Switch 2 auf den Markt kam, stürzten sich Millionen begeisterter Spieler in ihre örtlichen Geschäfte, um die neue Hybridkonsole in die Hände zu bekommen. In einem mittlerweile berüchtigten Gaming-Moment stellte ein Käufer jedoch fest, dass GameStop es geschafft hatte, seine Konsole mit einer einzigen Klammer zu ruinieren.

Die Klammer durchbohrte nicht nur die Verpackung der Konsole, sondern auch den Bildschirm der Nintendo Switch 2 im Inneren. Die Konsole wurde inzwischen repariert, aber jetzt werden sie, die Schachtel, in der sie geliefert wurde, der Tacker, der den Schaden angerichtet hat, und sogar die Klammer selbst für wohltätige Zwecke versteigert.

Die eBay-Auktion wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, aus dem hervorgeht, dass alle enthaltenen Artikel legitim sind. Bei der Auktion sollen Spenden für die Children's Miracle Network Krankenhäuser gesammelt werden. Das Gebot liegt derzeit bei 108.895,00 USD nach 181 Geboten und hat noch sechs Tage bis zur Fertigstellung.

"Der schwarze Tacker, der von einem GameStop-Mitarbeiter verwendet wurde, der in einem Moment der Aufregung am Startabend und der falsch eingeschätzten Begeisterung einen Beleg direkt an die neue Nintendo Switch 2-Schachtel eines Kunden heftete - und sowohl den Karton als auch den Bildschirm in einer schnellen Bewegung durchbohrte. Der Hefter verfügt über authentische Feldabnutzung und wurde sofort außer Betrieb genommen, so dass er heute eine Einzelhandelslegende ist, die aus einer halben Sekunde Entscheidung geboren wurde", heißt es in der Artikelbeschreibung. "Obwohl der Vorfall selbst bedauerlich war, hoffen wir, dass sein Vermächtnis einem größeren Zweck dient."

