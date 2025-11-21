Der Synchronsprecher von The Witcher lobt Liam Hemsworths Leistung in der Netflix-Serie

HQ

Es ist unglaublich schwer, nach vier Staffeln in einer Serie die Rolle einer anderen Person zu übernehmen. Liam Hemsworth hatte eine undankbare Aufgabe, sich in den letzten Staffeln von The Witcher in Geralt zu verwandeln, und auch wenn die Kritiken ihn nicht überzeugend finden, ist sein Mit-Geralt Doug Cockle, der die Figur in den Spielen sprach, mit seiner Leistung zufrieden.

"Ich habe Henry geliebt. Er war ein fantastischer Hexer, Geralt ganz besonders, deshalb war ich traurig, ihn gehen zu sehen, aber ich habe die neueste Staffel gesehen, und ich finde, Liam hält sich ziemlich gut", sagte Cockle zu GamesRadar bei den Golden Joystick Awards. "Er ist anders. Er hat daraus seine eigene Figur gemacht, und das hätte er als Schauspieler tun sollen, und ich finde, er hat einen fantastischen Job gemacht. Deshalb freue ich mich darauf, Staffel fünf irgendwann zu sehen und zu sehen, wohin sie führt."

Hemsworth hat nicht mehr viel Zeit als Geralt, denn The Witcher wird mit seiner fünften Staffel auf Netflix enden, die voraussichtlich Ende nächsten Jahres Premiere feiern wird. Die Adaption hat den meisten Fans nicht gefallen, das kann man wohl sagen, aber es gab Schauspieler, die eindeutig alles gegeben haben und dafür Lob verdienen.