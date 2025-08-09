Der Synchronsprecher von Rogue gibt Ratschläge für alle, die den X-Men-Charakter in Live-Action zum Leben erwecken werden

HQ

Während sich die unmittelbare Zukunft des Marvel Cinematic Universe um Spider-Man und das Avengers dreht, wird das X-Men schließlich zu einem ernsthaften Teil der Welt werden. Wir wissen, dass viele Mutants in den kommenden Avengers Filmen auftauchen werden, aber danach können wir auch einen eigenständigen X-Men Film erwarten, der von Thunderbolts*-Regisseur Jake Schreier geleitet wird. Das ist wichtig, denn es bedeutet wahrscheinlich, dass viele beliebte Charaktere eher früher als später ihr MCU-Debüt geben werden.

Zu diesem Zweck gibt es zwar bereits einige Mutanten im MCU, wie Varianten von Wolverine und Gambit (und sogar Scarlet Witch, je nachdem, wen man fragt), aber der Großteil der Mutantenbesetzung ist auf dem Weg, einschließlich hoffentlich Rogue. Da die Figur zweifellos bald eine Live-Action-Alternative bekommt, hat Lenore Zann, die Schauspielerin, die seit Jahren in der Zeichentrickserie Rogue spricht, ihren Rat für den potenziellen Star gegeben, der als Südstaaten-Übermensch besetzt wird.

In einer Rede auf der FanX Comic Convention in Tampa Bay war Zanns wichtigster Ratschlag laut Collider: "Schau dir X-Men: The Animated Series an, dann X-Men '97. Das wäre mein wichtigstes Wort."

Zann führte weiter aus, indem sie erklärte, dass sie hofft, dass das MCU auch eine authentischere Darstellung von Rogue bekommt, nicht eine, die dem ähnelt, was wir in Bryan Singers X-Men -Filmen gesehen haben, wo sie kindlicher und auf eine andere Zielgruppe zugeschnitten war.

"Ich denke, dass die Verfilmungen Rogue von dem, was sie in den Comics geschrieben hat, und dem, was wir in der Zeichentrickserie gemacht haben, verändert haben. Es machte sie irgendwie mehr wie Jubilee. Und ich denke, dass sie sich damit für eine jüngere Zielgruppe entschieden haben, aber ich weiß nicht, warum sie sich nicht einfach für Jubilee entschieden und Jubilee verwendet haben, anstatt Rogue like Jubilee zu machen. Es wird also interessant sein zu sehen, wohin sie jetzt gehen."

Was erhoffst du dir von einer Live-Action-Version von Rogue ?