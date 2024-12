Der Synchronsprecher von Geralt nimmt einen Rückzieher von früheren Aussagen über The Witcher 4

HQ

Doug Cockle, der Synchronsprecher hinter Geralt von Riva in den The Witcher-Spielen, hat zuvor angedeutet, dass Geralt im kommenden Spiel zu sehen sein wird, obwohl er nicht die Hauptfigur ist. Er hat diese Aussagen jedoch kürzlich zurückgenommen, nachdem er von CD Projekt Red gerügt wurde. Cockle erklärte, dass seine früheren Kommentare auf unbestätigten Gerüchten beruhten und dass er sich nun nicht sicher sei, welche Rolle Geralt in dem neuen Spiel spielt, das unter dem Arbeitsnamen Project Polaris läuft.

CD Projekt Red hat keine offiziellen Details über die Handlung oder die Charaktere des Spiels bekannt gegeben, hat aber bereits angedeutet, dass es eine neue Trilogie innerhalb der The Witcher-Serie einleiten wird. Ein Teaser-Bild deutet darauf hin, dass der Fokus auf einem neuen Witcher-Charakter liegt, und über 400 Mitarbeiter arbeiten derzeit an der Entwicklung des Spiels. Cockle erwähnte auch, dass er an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden sei und keine weiteren Informationen weitergeben könne.

Glaubst du, dass Geralt der Hauptcharakter in The Witcher 4 sein sollte, oder ist es in Ordnung, wenn ein neuer Charakter es ist?