Der Synchronsprecher von G-Man stellt einen kryptischen Teaser online

HQ

Viele von uns haben sich vorgestellt, dass wir nie Half-Life 3 sehen würden. Valve hat die Sache, dass es nicht in der Lage ist, bis drei zu zählen, und es ist so lange her, dass wir irgendetwas gesehen haben, das mit Half-Life zu tun hat (bis Alyx auftauchte), dass viele von uns glaubten, das Universum sei etwas, das in der Vergangenheit geblieben ist.

Es tauchen jedoch immer mehr Gerüchte auf, und die neueste Information, die die Leute glauben lässt, dass es endlich passiert, ist ein kryptischer Beitrag von Mike Shapiro, dem Synchronsprecher von G-Man. Shapiro ist nicht dafür bekannt, zu posten, und kam zuletzt für Alyx aus dem Holzwerk.

Im Video unten (via PCGamesN) sagt Shapiro mit seiner G-Man-Stimme: "Möge das nächste Vierteljahrhundert so viele unerwartete Überraschungen bringen wie das erste des Jahrtausends. Andererseits ist die Zeit fließend, wie die Musik... Wir sehen uns im neuen Jahr."

Die Leute werden jedes Wort in diesem Beitrag auseinandernehmen, aber bis wir etwas Substanzielleres bekommen, bleiben wir skeptisch, ob dies der Beginn der Werbung von Half-Life 3 ist.