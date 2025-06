Der Synchronsprecher von Arthur Morgan deutet diese Woche auch Red Dead Redemption 2 Neuigkeiten an

HQ

Am Wochenende deutete Rob Wiethoff, der Schauspieler hinter dem Charakter John Marston in beiden Red Dead Redemption -Spielen, deutlich an, dass diese Woche etwas Aufregendes mit der Red Dead -Serie vor sich geht.

Und jetzt haben wir weitere Beweise dafür, dass dies der Fall ist. Roger Clark spielte die Hauptfigur Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, und jetzt stimmt er auch in den Chor ein. Als ihn jemand fragte, ob er wisse, worauf sich Wiethoff beziehe, antwortete er einfach mit "Ja", komplett mit einem animierten Gif eines Hundes mit einem sehr verschmitzten Lächeln.

In dem Thread legte auch Roshir Dalal (der Charlie im Spiel spielte) mit seinem eigenen kryptischen GIF-Bild nach, das deutlich darauf hinweist, dass tatsächlich etwas vor sich geht und das Team hinter dem Spiel davon weiß.

In letzter Zeit wurde weithin gemunkelt, dass Red Dead Redemption 2 endlich in einer aktualisierten Version auf dem Weg zur PlayStation 5 und Xbox Series S/X ist, und dass es auch zum Switch 2 kommen wird. Wir wissen nicht, ob es das ist, was vorgeschlagen wird, aber das ist unsere beste Vermutung.