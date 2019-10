Der Switcher ist zurück: Screenshots zur Hybridversion von The Witcher 3: Wild Hunt

Ab morgen ist es möglich, auf der Nintendo Switch The Witcher 3: Wild Hunt in der Complete Edition zu spielen. Dank der beiden Erweiterungen Blood and Wine und Hearts of Stone könnt ihr euch locker 200 Stunden mit dem epischen Rollenspiel beschäftigen und eines der besten Abenteuer aller Zeiten nun endlich auch unterwegs erleben.

Obwohl das Game auf der Hybridkonsole grafisch natürlich etwas zurückstecken muss, konnte unsere Testerin Anne vor allem der Handheld-Modus überzeugen. Dort läuft das Spiel zwar nur in 540p-Auflösung (bei 30 Bildern in der Sekunde), doch der kleine Bildschirm verzeiht einige Schönheitsfehler. Die Performance ist jedenfalls okay, doch auf dem großen Bildschirm büßt die Atmosphäre manchmal schon etwas von ihrer Magie ein - nach einer Weile fällt das aber gar nicht mehr auf. Weitere Infos zum Spiel lest ihr in unserer Switch-Kritik nach. Wie gewohnt gibt es von ihr unten noch eine kleine Galerie mit Eindrücken ihres Abenteuers.