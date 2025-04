Der Switch 2 Gamecube-Controller ist nur mit Gamecube-Titeln verwendbar

HQ

Viele bejubelten die Ankündigung, dass Gamecube Titel zur Switch Online Bibliothek für Switch 2 Besitzer hinzugefügt werden, wo wir uns unter anderem auf das Sega-Meisterwerk F-Zero GX und den Klassiker The Legend of Zelda: The Wind Waker freuen können.

Um die Sache noch besser zu machen, wird auch ein authentischer Gamecube-Wireless-Controller veröffentlicht, der mit allen Switch -Tasten, einschließlich der neuen C-Taste, ausgestattet ist. Viele haben sich darauf gefreut, es anstelle des Pro Controllers zu verwenden, nicht zuletzt für ein zukünftiges Smash Bros., aber es gibt ein kleines Problem damit - es wird nicht funktionieren...

Insider Gaming kann nun berichten, dass der Gamecube-Controller nur Gamecube-Spiele unterstützen wird, was bedeutet, dass zunächst insgesamt 10 Titel verfügbar sein werden. Es werden wahrscheinlich noch weitere hinzukommen, aber angesichts der Tatsache, dass Nintendo sich die Mühe gemacht hat, Tasten hinzuzufügen, die sich nicht auf einem normalen Gamecube-Controller befinden (und daher nicht in seinen Spielen verwendet werden), scheint es sehr seltsam, sich auf diese Einschränkung festzulegen.

