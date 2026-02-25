Der süße Soundtrack von Super Mario Land 2 wurde zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Jetzt ist die Nintendo Music App noch besser geworden. Nintendo hat Musik aus einem von Marios bemerkenswertesten Abenteuern hinzugefügt, dem leider unterschätzten und vergessenen Super Mario Land 2: Six Golden Coins.

Es wurde 1992 für den Game Boy veröffentlicht und ist eine Art fehlendes Bindeglied zwischen dem ersten Super Mario Land und Super Mario World. In diesem Spiel hatte Mario eine Weltkarte zum Navigieren und Animationen, die offenbar aus dem Super Nintendo-Spiel stammten. Wenn Mario eine Karotte aß, wurde er zu Bunny Mario, was selbst Nintendo offenbar vergessen hat.

Das Spiel wurde von Nintendo R&D1 (dem Metroid-Team) unter der Leitung von Gunpei Yokoi entwickelt, was erklären könnte, warum es sich sowohl spielerisch als auch in der Geschichte so stark von anderen Mario-Spielen unterscheidet... Und der einzige Beweis für dieses Juwel heute ist, dass ein gewisser gieriger Kopf weiterlebt. Ja, das ist der Titel, in dem Wario sein Debüt gab.

Aber das gesagt, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Soundtrack. Wenn du es selbst spielen möchtest, ist Super Mario Land 2: Six Golden Coins im Switch Online + Erweiterungspack enthalten.