Der Support für die VR-Version von PowerWash Simulator läuft aus

Wenn Sie häufig Ihr Virtual-Reality-Headset aufsetzen, um den Dreck in den Powerwash Simulator VR von FuturLab zu beseitigen, haben wir schlechte Nachrichten für Sie. Der Entwickler hat bekannt gegeben, dass er den Support für die VR-Version des Spiels einstellen wird, da es finanziell einfach nicht tragbar ist, ihn weiter zu unterstützen.

Dies wurde in einer Erklärung auf X bestätigt, in der Kirsty Rigden, CEO von FuturLab, sagte: "Wir standen vor einem Scheideweg: Wir haben ein wirklich exzellentes und freundliches VR-Team, das an einer Plattform arbeitete, die uns mehr kostete, als sie einbringt, und gleichzeitig eine Liste von Stellenangeboten hatte, die bei anderen Projekten besetzt werden mussten. Wir haben die Entscheidung getroffen, unser VR-Team in diese anderen Projekte/Rollen umzuschichten."

Rigden fügt hinzu: "Obwohl ich gerne in einer Welt leben würde, in der wir PowerWash Simulator auf jeder Plattform unterstützen könnten, werde ich mich immer für die Arbeitsplatzsicherheit meines Teams entscheiden. Jedes Mal."

Es ist schwer, Rigden hier zu widersprechen, denn obwohl es zweifellos ein paar enttäuschte Fans geben wird, zeigt die Tatsache, dassPowerWash Simulator das Team trotz dieser Entscheidung nicht mit Entlassungen konfrontiert ist, ein starkes Management und hoffentlich auch ein Engagement für die Zukunft, was bedeutet, dass wir weitere verrückte Crossover und Kollaborationen erwarten können, einschließlich des kürzlich enthüllten Wallace & Gromit DLCs.

In Bezug auf DLCs heißt es in der Ankündigung auch, dass die Unterstützung für die VR-Version zwar ausläuft, das Basisspiel und alle verfügbaren DLCs jedoch weiterhin zugänglich und spielbar bleiben, jedoch ohne weitere Updates oder DLC-Inhalte in der Zukunft.