Der Sumo hat seit der Pandemie seinen Höhepunkt erreicht und wird 2025 zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten nach London ziehen

Sumo ist eine der ältesten Sportarten, die noch ausgeübt wird, und sie reicht über tausend Jahre zurück und ist seit der Einführung einer Profisportart im 17. Jahrhundert fast unverändert geblieben. Während diese Kampfkunst in letzter Zeit einige Kontroversen erlebt hat und schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Sumo-Ringer hat, ist ihre Popularität auch international gestiegen.

Um von dem wachsenden Interesse am Sumo zu profitieren, wird London das zweite Sumo-Turnier außerhalb Japans ausrichten. Sie findet vom 15. bis 19. Oktober 2025 in der Royal Albert Hall statt. Die Tickets werden Anfang 2025 in den Verkauf gehen. Die Halle wird in einen Tempel des Sumo verwandelt, in dem über 40 der japanischen Elite-Maku-Uchi Rikishi (Ringer) auftreten.

Zuvor war die Royal Albert Hall 1991 auch Gastgeber eines Sumo-Turniers. Das war das einzige Mal, dass ein Sumo-Turnier, das normalerweise sechsmal pro Jahr stattfindet, außerhalb Japans stattfand.

Der Vorsitzende des japanischen Sumo-Verbandes, Hakkaku Rijicho und Sieger des Londoner Turniers 1991, erklärte, dass das internationale Interesse am Sumo seit den Covid-19-Beschränkungen wie nie zuvor gewachsen ist. Zuerst haben sie es sich im Internet angesehen, und jetzt machen viele Touristen auf ihren Reisen nach Japan Halt bei einem Sumo-Turnier, Austragungsorte, die normalerweise nur von älteren Japanern gesehen werden.

Zwischen 2,5 und 30 Prozent der Zuschauer bei Sumo-Turnieren seien Ausländer, sagte er, wie EFE berichtete. Und sie wurde noch größer dank der japanischen TV-Serie Sancturay, die in die Top 10 der nicht-englischsprachigen Belletristik der Welt einstieg. Aus diesem Grund war 2023 das erste Mal, dass die Japan Sumo Association nach vier Jahren mit Verlusten einen Gewinn meldete.