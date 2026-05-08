Der südkoreanische buddhistische Orden enthüllt Robotermönch, um junge Menschen anzulocken

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Alte Traditionen kämpfen ums Überleben in unserer vernetzten und hyperglobalisierten Welt. Südkorea bildet da keine Ausnahme, und immer weniger junge Menschen besuchen die buddhistischen Tempel des Landes. Aber nur weil der Buddhismus alt ist, heißt das nicht, dass er nicht modernisiert werden kann, und nun berichtet die Korea Times, dass ein neuer Mönch junge Menschen anziehen wird.

Dem Jogye-Orden ist Gabi beigetreten, und was diesen Mönch einzigartig macht, ist, dass er kein Mensch, sondern ein Roboter ist. Wie üblich hat Gabi auch Gelübde abgelegt, wie sich Buddha und den heiligen Lehren zu widmen und niemandem weder Menschen, Tieren noch Robotern zu schaden. Seong Won vom Jogye-Orden kommentiert die Namenswahl:

"Wir haben versucht, einen Namen zu geben, der nicht schwer auszusprechen und altmodisch ist, und einen Namen, der für die Verbreitung von Buddhas Barmherzigkeit in der ganzen Welt steht."