Der Streik der SAG-AFTRA ist endlich beendet

Sechs Wochen ist es her, dass die Writers Guild of America eine vorläufige Einigung erzielte und den Schriftstellerstreik beendete, der Hollywood monatelang auf Eis gelegt hatte. Leider bekamen die von SAG-AFTRA vertretenen Schauspieler immer noch nicht das, was sie verdient hatten, so dass sich nur extrem wenige Projekte auch nur einen Zentimeter bewegten, selbst wenn die Autoren wieder an die Arbeit gingen. Nun, erwarten Sie, dass Sie in Zukunft eine Menge guter Nachrichten erhalten werden.

Die SAG-AFTRA bestätigt, dass sie eine vorläufige Einigung über einen neuen Dreijahresvertrag mit den Studios erzielt und damit den 118-tägigen Streik beendet hat. Jetzt muss nur noch der Bundesvorstand der SAG-AFTRA in einer morgigen Sitzung dem Deal zustimmen, aber die Gildenmitglieder dürfen bereits wieder mit der Arbeit beginnen.

Uns wird natürlich nicht genau gesagt, was diese neue Vereinbarung beinhaltet, aber zumindest wissen wir, dass sie " überdurchschnittliche" Mindestvergütungserhöhungen, beispiellose Bestimmungen für Zustimmung und Vergütung, die die Mitglieder vor der Bedrohung durch KI schützen werden, und zum ersten Mal die Einführung eines Streaming-Teilnahmebonus enthält". Auch die Renten- und Gesundheitsobergrenzen wurden deutlich angehoben, das klingt also definitiv nach einem guten Deal.