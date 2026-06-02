Der Streets of Rage-Film gewinnt nach Jahren der Stille wieder an Fahrt

Seit Jahren wird darüber gesprochen, dass Lionsgate vielleicht das beste Beat-'em-up der Spielegeschichte adaptieren würde: Segas Klassiker Street of Rage. Wir wissen nicht, was seitdem hinter den Kulissen passiert ist – aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht schnell vorangegangen ist und daher wahrscheinlich auch nicht besonders gut lief.

Variety berichtet jedoch jetzt, dass sich die Dinge endlich vorangezogen haben. Lionsgate ist eine Zusammenarbeit mit zwei der Schlüsselfiguren der Sonic the Hedgehog-Filme eingegangen, Pat Casey und Josh Miller, die bereits Erfahrung mit Segas Marken haben und ein Drehbuch schreiben werden. Ein Regisseur wurde ebenfalls bestätigt in Form von Jeymes Samuel (The Harder They Fall).

Ansonsten sind Informationen knapp, aber Variety schreibt, dass der Streets of Rage-Film "stark auf das Kultklassiker angelehnt ist, das für seine ikonischen Charaktere, gefeierten elektronischen Soundtracks und Beat-'em-up-Action bekannt ist."

Und damit können wir nur noch warten. Hoffentlich ist das Drehbuch nicht allzu weit daneben. Habt ihr Vorschläge, wer Axel Stone, Blaze Fielding, Max Thunder, Eddie "Skate" Hunter und alle anderen spielen sollte?