Der Strategie-Builder City Tales - Medieval Era wurde angekündigt

Im Rahmen der PC Gaming Show hat der Entwickler Irregular Shapes gerade seinen Strategie-Builder City Tales - Medieval Era angekündigt. Dies ist ein Spiel, das angeblich eine "frische Sichtweise auf das Genre" der Städtebauer bieten wird, eine Erfahrung, die es den Spielern ermöglicht, "ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, indem sie großmaßstäbliche mittelalterliche Städte bauen".

Was die Funktionsweise des Gameplays betrifft, so wurde uns gesagt, dass es darum geht, den Spielern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Städte in verschiedenen Bezirken zu planen, zu entwerfen und zu zeichnen, die mittelalterlichen Stadtlandschaften ähneln, und das alles mit einem handgemalten künstlerischen Flair. Dazu gehört die Möglichkeit, über 50 verschiedene Ressourcentypen zu nutzen, um über 60 einzigartige Gebäudeobjekte zu bauen, wobei die Verfahrenstechnologie zeigt, dass jedes Gebäude in Echtzeit gebaut wird. Das Gameplay geht sogar so weit, dass du Great Wonders (wie Kathedralen oder Marktplätze) zu deinen Städten hinzufügen kannst.

"Wir freuen uns sehr, mit City Tales - Medieval Era endlich unser erstes Projekt seit der Gründung des Studios im Jahr 2022 zu enthüllen", sagt Rémi Malet, Gründer von Irregular Shapes. "Als leidenschaftliche Städtebauer-Spieler machen wir einen Schritt nach vorne in diesem Genre, um ein innovatives Mittelalterspiel zu schaffen, bei dem Kreativität an erster Stelle steht und das gleichzeitig zufriedenstellende Bau- und Verwaltungssysteme bietet. Ich kann es kaum erwarten, die Spieler nächstes Jahr beim Bau mittelalterlicher Städte zu sehen."

Da City Tales - Medieval Era irgendwann im Jahr 2025 als Early-Access-Projekt auf dem PC debütieren wird, könnt ihr euch den Ankündigungstrailer sowie ein paar Screenshots unten ansehen.