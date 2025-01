Der 'Stranger Things'-Star spricht über den emotionalen Abschied von der Serie

HQ

Die Premiere der fünften und letzten Staffel von Stranger Things rückt immer näher und soll Gerüchten zufolge im Herbst dieses Jahres stattfinden. Obwohl die Produktion noch nicht ganz abgeschlossen ist, sind die Dreharbeiten abgeschlossen und für die Beteiligten markierten sie das Ende einer fast zehnjährigen Reise. Mehrere der Darsteller haben ihre Gedanken in den sozialen Medien geteilt, darunter Millie Bobby Brown, die beschrieb, dass sie das Team, das ein so großer und wichtiger Teil ihrer Erziehung war, nicht verlassen wollte. Finn, der Mike in der Serie spielt, reflektierte in einem Interview mit Variety auch über die unglaubliche Reise, auf der er und die anderen sich befanden:

"Es war natürlich unglaublich emotional. Es sind die letzten 10 Jahre meines Lebens. Auch für die Schöpfer: Die Duffer Bros. begannen, als sie 30 Jahre alt waren, und jetzt sind sie 40. Alle hatten eine lange Reise hinter sich und teilten sie gemeinsam. Meine ganze Kindheit war dort. Es war so etwas wie der 'Toy Story 3'-Moment, in dem man sein Spielzeug zurücklässt. Es war etwas ganz Besonderes."

Freust du dich schon auf die letzte Staffel? Und glaubst du, dass jeder in der Bande überleben wird?