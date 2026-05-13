Der stille Abschied von Nagoshi Studio: Die offizielle Website des Unternehmens ist nicht mehr verfügbar

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Nach der Entscheidung von NetEase, die Finanzierung von Nagoshi Studio zurückzuziehen, sah die Aussicht für das von Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshis gegründete Unternehmen sicherlich nicht gut aus. Der japanische Kreative gründete das Studio, das seinen Namen trägt, nachdem er Sega verlassen hatte, und begann kurz darauf mit der Arbeit an Gang of Dragon, einem Actiontitel, der auf dem gleichen Niveau wie die Serie konkurrieren sollte, die er bei RGG Studio und Sega mitentwickelt hatte und letztes Jahr bei den Game Awards vorgestellt wurde.

Vor ein paar Wochen berichteten wir über die Schließung des YouTube-Kanals und die Entfernung der Gang of Dragon Trailer, und alles deutete darauf hin, dass kurz darauf die Schließung des Studios angekündigt werden würde. Bis heute gibt es noch keine offizielle Stellungnahme, aber wir haben einen weiteren unheilvollen Hinweis: Die Website von Nagoshi Studio ist gerade unzugänglich geworden. Wenn Sie versuchen, auf Nagoshistudio.com zuzugreifen, erhalten Sie einen DNS-Fehler, der anzeigt, dass die Domain nicht verfügbar ist. Es scheint, als würde Nagoshi Studio still und leise in die Geschichte verschwinden, als weiteres Opfer der turbulenten Situation in der Branche.

Hättest du gerne Gang of Dragon ausprobiert?