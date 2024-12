Der Stephen King der Kinderliteratur: R.L. Stine kehrt mit neuer Gänsehaut-Serie zu Disney+ zurück

HQ

R.L. Stine, das Mastermind hinter der Gänsehaut-Serie, wird mit einer brandneuen Serie mit dem Titel Goosebumps: The Vanishing , die am 10. Januar 2025 auf Disney+ debütiert, auf die Bildschirme zurückkehren. Stines Einfluss auf das Genre, der für seine kultigen Horrorgeschichten über Teenager bekannt ist, hat ihm den Spitznamen "Stephen King der Kinderliteratur" eingebracht. Seine Gänsehaut-Bücher, die ursprünglich von 1992 bis 2007 erschienen, ziehen das Publikum immer noch in ihren Bann, und jetzt feiern seine unheimlichen Geschichten im digitalen Zeitalter ein Comeback.

Diese neue Adaption reiht sich in eine lange Reihe von Gänsehaut-Projekten ein, darunter eine erfolgreiche TV-Serie aus den 1990er Jahren und aktuelle Filme wie Gänsehaut (2015) und Gänsehaut 2: Haunted Halloween (2018). Aber mit der neuesten Disney+-Serie scheint Stines Vermächtnis einen zweiten Wind zu bekommen. Die Serie verspricht, tiefer in den Nervenkitzel und die Gänsehaut seiner berühmtesten Geschichten einzutauchen und die Fans in Atem zu halten.

Das Gänsehaut-Universum mag keine neuen Bücher sehen, aber sein Einfluss auf die Popkultur ist so stark wie eh und je. Mit bevorstehenden Projekten wie Netflix' Fear Street: Prom Queen am Horizont bleibt R.L. Stines Griff auf das Horrorgenre unerschütterlich.

Glaubst du, dass Goosebumps: The Vanishing in der Lage sein wird, die Magie der TV-Serien der 90er Jahre wieder einzufangen?