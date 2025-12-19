Der Steam Winter Sale ist jetzt live und bietet Rabatte auf einige der besten Spiele von 2025

HQ

Wahrscheinlich weißt du das schon, denn Steam hat dein Handy wahrscheinlich sehr geschickt und gesagt, dass so ziemlich jedes Spiel auf deiner Wunschliste im Angebot ist. Es ist diese Jahreszeit, Leute, der Steam Winter Sale steht bevor.

Während die saisonalen Steam-Verkäufe in der Vergangenheit etwas Kritik dafür hervorriefen, dass sie keine großen Spiele mit großen Rabatten präsentierten, scheint der Steam Winter Sale 2025 diesen Trend zu brechen, denn einige der größten Erfolge des Jahres erhalten Rabatte. Hades II, Elden Ring: Nightreign und Split Fiction sind 25 % günstiger. Battlefield 6 ist 30 % günstiger.

Kingdom Come: Deliverance II ist satte 50 % Rabatt, und das erfolgreichste Spiel des Jahres, Clair Obscur: Expedition 33, ist 20 % günstiger. Weitere Hits von 2025, wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Absolum, Tainted Grail: The Fall of Avalon, Digimon Story Time Stranger und viele mehr, sind im Angebot, darunter großartige Spiele aus der Vergangenheit, die man zum Preis eines Meal Deals kaufen kann. Außerdem kannst du, selbst wenn du nichts kaufst, im Steam Winter Sale auch an der Abstimmung bei den Steam Awards teilnehmen, um deine Lieblingsspiele des Jahres auszuwählen.

Schauen Sie sich hier den vollständigen Steam Winter Sale an und lassen Sie uns wissen, ob Sie sich vor Weihnachten etwas gönnen möchten.