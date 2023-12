Der Steam Winter Sale ist jetzt live

HQ

Der Steam Winter Sale ist da. Das letzte große Event auf dem digitalen Marktplatz, das dieses Jahr endet und das nächste einläutet, ist da, mit vielen Rabatten für Gamer, die entweder ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk kaufen oder einfach nur ihre eigene Bibliothek aufstocken möchten.

Zum ersten Mal ist Baldur's Gate III im Angebot. Und es hat den satten Rabatt von... 10%. Ja, Sie können sich einen Fünfer sparen. Jede Kleinigkeit hilft, oder? Außerhalb des Rollenspiels gibt es viele weitere erhebliche Rabatte, darunter 30 % Rabatt auf Starfield, 50 % Rabatt auf Star Wars Jedi: Survivor und viele weitere Angebote.

Wenn es dir egal ist, in welchem Geschäft du einkaufst, veranstaltet der Epic Games Store auch einen Winter-Sale mit täglichen kostenlosen Spielen. Lassen Sie uns wissen, was Sie in diesen kalten Winternächten spielen werden.