Der Steam Summer Sale ist offiziell live

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Im Vereinigten Königreich und weiten Teilen Europas fühlt es sich definitiv wie Sommer an, da wir von ständiger Hitze heimgesucht werden, aber für Spieler auf der ganzen Welt ist es offiziell Zeit, die Jalousien zu schließen und den Ventilator anzuschalten, wenn Steam dich einlädt, Geld für deinen wachsenden Rückstand auszugeben. Der Steam Summer Sale, Valves größtes Discount-Event auf seiner digitalen Plattform, ist angekommen.

Der Steam Summer Sale läuft von jetzt bis zum 9. Juli, sodass du genug Zeit hast, auf einen Zahltag zu warten oder deine Wunschliste anzuschauen und zu entscheiden, was du kaufen möchtest. Keiner der Rabatte wird in den nächsten Wochen verschwinden, und wir haben einige solide Angebote, die wir uns anschauen können.

Wieder einmal könnten Spieler den Steam Summer Sale kritisieren, weil er einen breiteren Ansatz mit weniger großen Angeboten wählt, aber Cyberpunk 2077 kann man immer noch mit 70 % Rabatt kaufen und die Erweiterung Phantom Liberty ebenfalls mit 40 % Rabatt erhalten. Battlefield 6 ist zum halben Preis, ebenso wie Call of Duty: Black Ops 7, und es gibt einen größeren Rabatt bei Monster Hunter Wilds.

Was einige Spiele aus diesem Jahr betrifft, bekommt Mixtape seinen ersten Rabatt, und Resident Evil Requiem ist ebenfalls im Angebot. Nioh 3 ist 30 % reduziert, Zero Parades hat einen Rabatt und ist doppelt so günstig, wenn man Disco Elysium dazukauft. Apropos Disco Elysium: Das Spiel, das es mit D&D kombiniert, Esoteric Ebb, hat ebenfalls einen Rabatt erhalten. Hier können Sie alle Angebote einsehen, und wenn Sie Ihre Discovery Queue erkunden, können Sie auch einige sommerliche Aufkleber bekommen. Sogar für die Leute, die versprechen, brav zu sein und nichts zu kaufen... Noch nicht.