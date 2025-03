Der Steam Spring Sale hat offiziell begonnen

HQ

Es ist wieder an der Zeit, dass Steam unsere Willenskraft auf die Probe stellt, denn es bietet einige große Rabatte in seinem Steam Spring Sale. Von AAA-Titanen bis hin zu Indie-Lieblingen wurden während des Verkaufs, der von jetzt an bis zum 20. März läuft, viele Spiele im Sonderangebot angeboten.

Wenn Sie einen weiteren Titel zu Ihrem Backlog hinzufügen möchten, dann könnte jetzt die Gelegenheit dazu sein. Elden Ring ist um 40 % reduziert, aber leider ist die Erweiterung des letzten Jahres nicht im Angebot. Cyberpunk 2077 ist um 60 % reduziert und der DLC Phantom Liberty ist ebenfalls um 25 % reduziert. Dragon Age: The Veilguard ist satte 50 % günstiger, obwohl du es dir kostenlos auf PlayStation Plus hätte holen können, wenn du ein Multiplattform-Gamer bist. Für wirklich günstige Spiele können Sie Undertale für weniger als 1 £ und Sleeping Dogs für 2 £ bekommen. Wenn Sie auf einige moderne Klassiker wie diese gewartet oder sie verpasst haben, sollten Sie sie sich vielleicht ansehen.

Während diese Verkäufe jetzt ziemlich regelmäßig stattfinden und Sie in der Lage sein werden, einen Rabatt auf den meisten Ihrer Wunschliste zu finden, wenn dies der Fall ist, wünschen sich einige Steam-Benutzer weniger Spiele mit größeren Rabatten, da es scheint, dass wir bei diesen großen Verkäufen immer wieder die gleichen Preise sehen. Aber wenn man so viele solide Angebote über Steam bekommt (Epic Games hat auch einen Sale, wenn man Lust dazu hat), ist es schwer, sich zu beschweren.