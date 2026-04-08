Der State of Decay 3 Alpha-Test findet bereits im Mai statt

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Nach einer langen Phase der Stille beginnen endlich die Dinge mit State of Decay 3 zu passieren. Undead Labs hat bestätigt, dass das Spiel in eine neue Phase eintritt und öffentliche Alpha-Tests bereits im Mai beginnen sollen. Diese Tests sollen uns einen ersten Eindruck davon geben, woran das Studio gearbeitet hat, mit Fokus auf Koop für bis zu vier Spieler, verbesserten Basenbau, Ressourcenmanagement und laut den Entwicklern selbst "eine Menge Kampf". Kurz gesagt: klassisch State of Decay, aber in größerem Maßstab. Der Schöpfer des Spiels, Brant Fitzgerald, beschreibt das Setting wie folgt:

"Wenn dir das Sammeln von Vorräten mitten in einem Zombie-Ausbruch Spaß macht, dann schnapp dir deinen Rucksack, pack ein paar Zeitschriften ein und geh auf unsere Website, um mehr Informationen zu finden und dich für die Chance zu registrieren, im Alpha aufgenommen zu werden."

Die Tatsache, dass das Studio nun seine Türen für Musiker öffnet, ist ebenfalls ein klares Zeichen dafür, dass das Projekt einen weiten Weg zurückgelegt hat. Sie wurde tatsächlich bereits 2020 angekündigt, hat aber seitdem ein eher zurückhaltendes Leben geführt. Bisher wurde es nur für PC und Xbox Series X/S bestätigt, aber wir vermuten, dass auch die PlayStation 5 hinzugefügt wird. Wenn du der Alpha beitreten möchtest, kannst du dein Interesse hier melden.