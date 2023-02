Der Start von Returnal auf dem PC war etwas enttäuschend

HQ

Returnal gilt weithin als großartiges Spiel und gewann bei den letztjährigen BAFTA Awards sogar das Spiel des Jahres 2022. Es scheint jedoch, dass dieser kritische Erfolg nicht zu einer Fülle neuer Spieler geführt hat, als das Spiel für PC veröffentlicht wurde.

Das Startwochenende von Returnal erreichte laut SteamDB weniger als 7.000 gleichzeitige Spieler auf der Plattform von Valve, was es zum schlechtesten Start für einen Sony-PC-Port außerhalb von Sackboy: A Big Adventure machte.

Im Vergleich zu den Zahlen, die von anderen Sony-Exklusivpartnern gezeigt werden, die den Sprung auf den PC machen, ist es klar, dass es Returnal an Leistung mangelt. Zum Beispiel schaffte God of War 74.000 gleichzeitige Spieler auf seinem Höhepunkt und Horizon Zero Dawn erreichte 56.000.

Haben Sie Returnal schon auf dem PC ausprobiert? Sehen Sie unsere Rezension hier.