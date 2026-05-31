Der Start der Dampfmaschine könnte näher sein, als wir dachten

HQ

Valve scheint kurz vor dem Start seiner neuen – und potenziell sehr teuren – Steam Machine zu stehen. Laut Gamerant ist eine sogenannte "Welcome Tour" für das Gerät im Backend von Steam erschienen, was viele spekulieren lässt, dass die Veröffentlichung viel näher kommen könnte, als Valve selbst bisher vermutet hat.

Was genau die Tour beinhaltet, scheint derzeit nicht sehr umfangreich zu sein, aber unter anderem wird gezeigt, dass die Steam Machine einen microSD-Kartensteckplatz haben wird – was angesichts des Designs des Steam Decks kaum überrascht. Interessant ist, dass Valve bereits vor Hardware-Veröffentlichungen ähnliche Dinge gemacht hat, wobei Backend-Materialien schon einige Zeit vor der eigentlichen Veröffentlichung des Produkts erschienen sind.

Valve hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für die Steam Machine bestätigt, aber wenn dieses kleine Backend-Leck etwas bedeutet, könnte es sein, dass sich die Dinge bewegen. Und nach dem Erfolg des Steam Deck scheint es definitiv so, als wären viele neugierig, ob Valve dasselbe für den Wohnzimmer-PC leisten kann.

Wie begeistert sind Sie von der Steam Machine auf einer Skala von 1 bis 10?