Der Starfield Xbox-Controller hat ein geheimes Osterei

Auch wenn sie vor dem Xbox Games Showcase sowohl Informationen, Preise als auch Bilder durchsickerten, war es dennoch schön zu sehen, dass Bethesda und Microsoft den Starfield-thematischen Controller und das Headset für Xbox offiziell ankündigten.

Da es auch noch am selben Tag veröffentlicht wurde, haben einige Leute bereits ihren Controller bekommen, einer von ihnen ist der Redakteur Tom Warren von The Verge. Und er hat eine nette kleine Überraschung entdeckt. Es stellt sich heraus, dass Sie einen dynamischen Hintergrund (natürlich mit Starfield-Thema) erhalten, wenn Sie ihn an Ihre Xbox Series S/X anschließen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Xbox-Team dies tut, da der Xbox Wireless Controller zum 20-jährigen Jubiläum der Special Edition dies ebenfalls anbot und Ihren Xbox Series S / X-Hintergrund vom ursprünglichen Xbox-Dashboard inspirierte. Wenn Sie das Design ändern, können Sie den Hintergrund des Controllers nicht wiederherstellen, es sei denn, Sie verbinden ihn erneut mit Ihrer Konsole.