Der Star Wars Outlaws Flop - Trottellumme macht das schwindende Interesse an der Franchise dafür verantwortlich

Bei der Veröffentlichung von Ubisofts Big-Budget-Titel Star Wars Outlaws lief es nicht ganz nach Plan, als er Ende August letzten Jahres auf den Markt kam. Trotz des großen Hypes vor der Veröffentlichung blieben die Verkäufe weit hinter den (sehr) hohen Erwartungen zurück. Dies ist etwas, wozu Ubisoft-CEO Yves Guillemot kürzlich von Investoren während eines Treffens befragt wurde, bei dem er erklärte:

"Outlaws wurde zu einer Zeit veröffentlicht, als die Marke, zu der es gehörte, in einem etwas unruhigen Fahrwasser steckte."

Interessanterweise erwähnte Guillemot keine der eigenen technischen oder Gameplay-Probleme des Spiels als mögliche Gründe für die schlechte Leistung. Stattdessen schob er die Schuld direkt auf das, was er als allgemeines Desinteresse an der Marke Star Wars zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels ansah – und verwies auf die lauwarme Aufnahme verschiedener TV-Serien wie The Acolyte zu dieser Zeit.

Was hältst du von Outlaws? Und stimmst du Guillemot zu, dass die enttäuschenden Verkaufszahlen vor allem darauf zurückzuführen waren, dass Star Wars einfach nicht mehr so heiß war?