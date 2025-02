Der Star Wars-Film von Ryan Gosling spielt 5-6 Jahre nach Der Aufstieg Skywalkers

In der unmittelbaren Zukunft sieht es für Star Wars ziemlich rosig aus, denn wir werden bald Andor Staffel 2 haben, in die wir eintauchen können, aber darüber hinaus gibt es noch eine Menge Inhalte, die meisten davon neu. Und laut Kathleen Kennedy wird vieles nach den ersten neun Filmen spielen.

Im Gespräch mit Deadline sprach Kennedy über die kommende Trilogie von Simon Kinberg und bestätigte, dass sie noch in Arbeit ist und dass Kinberg das Drehbuch schreiben wird. "Wir sind absolut schnell und rasend schnell. Das ist außergewöhnlich gut gelaufen, und er wird buchstäblich das Drehbuch schreiben, während wir sprechen. Wir werden wahrscheinlich im Juni etwas sehen", sagte sie. "Simon, wenn du dich erinnerst, hat er vor Jahren mit uns an der Zeichentrickserie gearbeitet, was eine wirklich wunderbare gemeinsame Erfahrung war. Und dann hat er sich sehr, sehr mit X-Men beschäftigt und ist dann vor kurzem wieder verfügbar, und er hat sich wunderbar in diesen Bereich eingefügt. Wir sind wirklich gespannt, wohin das führt."

Sie sprach auch über den kommenden Star Wars-Film von Shawn Levy, der nach The Mandalorian & Grogu der nächste Star Wars-Film sein wird, der in Produktion geht. "Das liegt auch in der Zukunft. Es ist alles nach den ersten neun. Shawns Geschichte ist eine eigenständige Star Wars-Geschichte, die nach [Episode] neun, vielleicht fünf oder sechs Jahren spielen wird", erklärte Kennedy. "Und Mandalorian steht wirklich für sich, weil wir es dort mit einer ganz anderen Ära in der Neuen Republik zu tun haben. Wir haben auch andere Entwicklungen in diesem Bereich im Gange. Das ist also der Bereich, auf den wir uns im Moment ziemlich konzentrieren, denn bei Mandalorian haben wir offensichtlich ein ziemlich gutes Gespür dafür, wohin das führt. Und damit sind es auch so ziemlich neue Charaktere. Wir werden vielleicht einige der Charaktere aus der Sequel-Saga zurückbringen, aber ziemlich neue Charaktere."

Es wird immer noch Prequel-Projekte in Arbeit geben, wie z.B. James Mangolds kommender Film, aber es ist erwähnenswert, dass Kennedy viel realistischer zu sein scheint, was die Projekte angeht, die es in die Entwicklung schaffen, und sagt, dass es zu diesem Zeitpunkt etwa drei oder vier gibt.

Geben Ihnen diese Projekte neue Hoffnung für Star Wars?