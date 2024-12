Der Star von "Sonic the Hedgehog" will einen "Super Mario"-Team-Up-Film

HQ

Wenn das MCU all unsere Lieblingshelden von Marvel zusammenbringen kann, warum können wir dann nicht ein großes, gemeinsames Videospieluniversum haben? Das scheint die Meinung von Ben Schwartz zu sein, dem Schauspieler, der Sonic in der Sonic the Hedgehog-Filmreihe spielt.

Im Gespräch mit Variety vor der Premiere des Films wurde er nach einer möglichen Super Mario-Zusammenarbeit mit Chris Pratt gefragt und klingt sehr aufgeregt über die Aussicht. "Es gibt zwei Dinge, die ich lieben würde. Ich liebe Chris Pratt. Ich denke, er ist fantastisch und er spielt Mario - worüber wir in diesem Interview wahrscheinlich nicht sprechen sollten - aber die Olympischen Spiele sind großartig", sagte Schwartz und bezog sich dabei auf die Titel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen.

"Ich denke wirklich, dass es verrückt sein könnte, wenn wir ein Super Smash Bros.-Spin-off bekommen, aber das würde bedeuten, dass so viele verschiedene Studios gleichzeitig nett zueinander sind. Aber die Idee, dass wir unser eigenes Franchise aufbauen können, das für sich allein steht, und wir haben so viele Charaktere in diesem Franchise, dass wir drei, vier, fünf, sechs machen können – das ist es, worauf ich mich konzentriere und das ist es, was ich liebe."

Schwartz konzentriert sich derzeit darauf, weitere Sonic the Hedgehog-Filme zu drehen, die im Moment eine Fundgrube für familienfreundliche Abenteuer zu sein scheinen. Ein vierter Film mit einem Premierentermin im Jahr 2027 ist auf dem Weg, was uns wissen lässt, dass Sonics Geschichte trotz des Abschlusses der Trilogie noch lange nicht zu Ende ist.