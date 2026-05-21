Der Splitgate-Entwickler enthüllt einen neuen schnellen Bewegungsshooter Empulse

Die Saga der Splitgate-Entwickler 1047 Games geht weiter, da sie ihr neues Spiel offiziell vorgestellt haben Empulse. Nach Gerüchten, dass das Studio an einem spirituellen Nachfolger von Titanfall arbeitet, präsentiert sich Empulse als bewegungsbasierter Shooter, der auf schnellen Kampfes und einen großartigen Einsatz von Vertikalität setzt.

"Empulse ist ein kommender, schneller 6-gegen-6-Bewegungsshooter. Wallrun, Grapple, Holojump, Pilot-Mechs und P.A.I.N.T. kämpfen Sie sich durch die vertikalen Straßen von Freehold. Übertraf deinen Gegner oder werde unterlegen", heißt es in der Spielzusammenfassung auf Steam. Es klingt ziemlich ähnlich wie Splitgate, nur ohne die Portale. Zumindest 1047 Games tut, was es kann, aber es wird interessant sein zu sehen, ob dieser Shooter sich von den anderen abhebt, ebenso wie von der Vielzahl von Live-Service-Spielen, die heutzutage um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren.

Wir erwarten bald eine weitere offizielle Enthüllung für Empulse, möglicherweise in etwa zwei Wochen zum Summer Game Fest. Es fühlt sich an, als hätte der CEO von 1047 Games erst gestern die Bühne bei SGF mit einem "Make FPS Great Again"-Hut betrat und das Internet in Brand gesetzt. Kurz vor Splitgate 2 oder Arena Reloaded, wenn man es mag, konnte man nicht denselben Hype erzeugen wie das Originalspiel.