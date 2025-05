Der Spitzenreiter für die F1-Weltmeisterschaft 2025 ist der 8. bestbewertete Fahrer in F1 25

HQ

Nach Jahren und Jahren der Dominanz von Red Bull und Max Verstappen in der Welt der Formel 1 ist diese Saison die wettbewerbsfähigste und abwechslungsreichste, die wir seit langem gesehen haben, weshalb es vielleicht ironisch ist, dassF1 25 die Fahrerbewertungen bei weitem nicht dies widerspiegeln.

Codemasters hat die Bewertungen für die diesjährige (inzwischen veraltete...) Startaufstellung bekannt gegeben, und zur Überraschung von niemandem führt Verstappen die Tabelle mit deutlichem Abstand an. Er hat eine Gesamtwertung von 95 erreicht, was vier Punkte besser ist als jeder andere Fahrer, dank der am besten bewerteten Pace, der höchsten Rennkunst und ziemlich schockierend, wenn man bedenkt, dass er erst 27 Jahre alt ist, die dritthöchste Erfahrung.

Auf dem geteilten zweiten Platz liegen Lando Norris und Charles Leclerc mit jeweils 91 Punkten, beide vor George Russell und Carlos Sainz mit 90, Lewis Hamilton mit 89 und Fernando Alonso mit 88 Punkten, bevor wir schließlich zu Oscar Piastri kommen, der mit 87 Punkten Achter wird, was ziemlich interessant ist, da er derzeit mit der Weltmeisterschaft davonläuft.

Der Rest der Gesamtwertung der Startaufstellung ist unten zu sehen, einschließlich Jack Doohan, obwohl er gerade von Alpine entlassen wurde und im Laufe der Saison durch andere Fahrer ersetzt werden muss.