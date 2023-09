Der Spionagethriller eines Autors wird im Argylle-Trailer schockierend real

Wenn Sie Alan Wake in Vorbereitung auf den Start von Alan Wake 2 in einem Monat wiederholt haben und sich gefragt haben, warum es so wenige Filme gibt, die sich mit dem Konzept befassen, dass die Werke eines Autors real werden, dann haben wir einen Trailer für Sie.

Denn Universal hat jetzt den Trailer zu Argylle veröffentlicht, einem Spionagethriller, in dem Bryce Dallas Howards Romanautorin Elly Conway in eine Spionagekapriole verwickelt wird, nachdem die Ereignisse ihres neuesten Buches wahr geworden sind.

Mit einer gestapelten Besetzung, zu der auch Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena, Ariana DeBose, Catherine O'Hara und Sofia Boutella gehören, entwickelt sich dieser Film zu einem der ersten großen Blockbuster des Jahres 2024, da er bereits am 2. Februar 2024 in die Kinos kommen soll.

Sehen Sie sich den Trailer unten an, um einen Einblick in das zu erhalten, was dieser Film bieten wird.