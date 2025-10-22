Der Spin-off-Comic von Titan Comics Return to Skull Island folgt auf den Netflix-Anime

HQ

Das MonsterVerse ist ein sehr chaotischer Ort. Es gibt Shows und Filme und sogar zusätzliche Geschichten, die hier, dort und überall auftauchen, und die nächste an dieser Front ist eine Comic-Ausgabe von Titan Comics.

Der passenderweise benannte Verlag hat an Return to Skull Island gearbeitet, einer Geschichte, die auf der Netflix-Zeichentrickserie Skull Island aufbaut, die ihrerseits auf den Live-Action-Kinostreifen Kong: Skull Island mit Tom Hiddleston und Brie Larson in den Hauptrollen folgt. Wow, das ist eine Menge Skull Islands...

In diesem Comic gibt es eine Geschichte, die wie folgt beschrieben wird: "Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Schiffbrüchigen muss auf eine Insel zurückkehren, die von dunklen Geheimnissen und Gefahren durchdrungen ist! Nach Kongs Kampf gegen den Kraken entdecken die Überlebenden bald, dass in den Schatten weitaus Schlimmeres lauert... und dass ihr unwahrscheinlicher Verbündeter vielleicht nicht in der Lage sein wird, sie vor den Schrecken von Skull Island zu schützen!"

Der Comic wurde von Simon Furman geschrieben und von Christopher Jones gezeichnet, und es ist eigentlich eine Geschichte, die schon seit kurzer Zeit verfügbar ist, da die vierte Ausgabe gerade erst erschienen ist. Ausgabe 1 erschien im Juli.

Haben Sie all die verschiedenen Erzählstränge der MonsterVerse verfolgt?