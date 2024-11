Der Spielplan der Call of Duty League 2025 leckt online

HQ

Wir haben schon seit einiger Zeit erwartet, dass Activision Informationen über die Saison 2025 Call of Duty League preisgibt, mehr denn je, seit Call of Duty: Black Ops 6 seit fast zwei Wochen in freier Wildbahn unterwegs ist. Es sieht jedoch so aus, als hätte Activision zu lange gewartet, denn jetzt sind online Leaks aufgetaucht, die angeblich den gesamten Zeitplan für die Saison enthüllen.

Laut Dexerto beginnt die Saison wie erwartet im Dezember mit dem ersten Major, der bis Anfang Februar laufen wird. Anfang Januar wird es ein kleineres Turnier geben, bevor Anfang Februar ein LAN-Event stattfindet.

Die zweite Major der Saison beginnt Ende Februar und läuft bis Mitte März. Auch hier wird es ein kleineres Turnier in seinem Zentrum geben, bevor Ende März ein LAN-Event stattfindet.

Das dritte Major wird alle im April stattfinden, das LAN-Event wird Ende des Monats stattfinden und es gibt unklare Details über ein kleineres Turnier dazwischen.

Zu guter Letzt wird es das vierte Major geben, das im Mai beginnt und bis zum abschließenden LAN-Event Anfang Juni läuft. Auch hier gibt es keine festen Informationen über ein kleineres Turnier.

Was ziemlich klar zu sein scheint, ist, dass die Championship Weekend im Jahr 2025 für eine Veranstaltung vom 26. bis 29. Juni nach Toronto reisen werden. Die Austragungsorte für die Events der regulären Saison sind weniger klar, aber es scheint, dass die Action nach Barcelona für Major 1 und dann nach Dallas, Florida und Chicago für Majors 2-4 geht.

Mit diesen Informationen in freier Wildbahn wird es zweifellos nicht mehr lange dauern, bis Activision eine öffentliche und offizielle Ankündigung zur CDL-Kampagne 2025 macht.