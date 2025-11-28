Der Spielleiter von Destiny 2 gibt zu, dass The Edge of Fate "nicht funktioniert" hat.

HQ

Es war von Anfang an eine monumentale Aufgabe für Destiny 2 Entwickler Bungie, einfach weiterhin den Erwartungen an das Spiel gerecht zu werden, sobald die Light and Darkness Saga mit der The Final Shape Erweiterung abgeschlossen war. Ein Jahrzehnt Storytelling endete, und ein Jahr später baten Bungie die Fans einfach wieder aufs Pferd zu steigen und so weiterzumachen, als hätte sich mit The Edge of Fate Erweiterung (dem ersten Kapitel des Fate Saga wenig verändert.

Aber es funktionierte nie wirklich, und wenn überhaupt, mochten die Fans das Erlebnis aus verschiedenen Gründen nicht, teils wegen der narrativen Ausrichtung, teils wegen des Gameplays und der Designentscheidungen, die einfach keinen Spaß machten.

In diesem Zusammenhang hat Game Director Tyson Green in einem Interview mit IGN kommentiert, dass The Edge of Fate nicht das geliefert hat, was Bungie sich erhofft hatte, und dass es ihnen viele harte Lektionen erteilt hat.

"Wir haben uns das Problem angesehen, das wir [nach The Final Shape] hatten, und gesagt: 'Wir glauben, es gibt hier einen Weg', nämlich mehr Verfolgungssysteme, neue Ausrüstungsstufen, Rüstungssets und Kraftentwicklung sowie Herausforderungsanpassungen. Diese Dinge ermöglichen es einem Kernpublikum von Spielern wirklich zu sagen: 'Ich werde dieses Spiel wirklich ausprobieren und gute Belohnungen dafür bekommen.'

"Auf dem Papier klingt das großartig, aber es hat nicht funktioniert. Ich denke, wir haben viele harte Lektionen darüber gelernt, was unsere Spieler wollen, und es gibt wirklich zwei Arten von Live-Spielen: solche, bei denen die Spieler zuhören und reagieren, und solche, die es nicht tun. Und wir wollen kein Dead Live-Spiel sein, wir wollen Destiny weiter aufbauen. Also hören wir unseren Spielern zu, und was sie uns sagen, ist, dass sie nicht einer einfachen Zahl hinterherjagen wollen, die steigt, sondern echte Belohnungen."

Die nächste große Destiny 2 Erweiterung erscheint am 2. Dezember und bringt ein Star Wars -thematisches Kapitel, über das wir kürzlich die Gelegenheit hatten, euch viel mehr zu erzählen. Wird das ausreichen, um Destiny 2 wieder auf Kurs zu bringen? In ein paar Tagen werden wir es mit Sicherheit wissen.