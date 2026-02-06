Der Spieler schafft Clair Obscur: Expedition 33 ohne einen einzigen Treffer zu ertragen

HQ

Wir möchten Sie vor erheblichen Spoilern bezüglich Clair Obscur: Expedition 33 warnen, da es sich um jemanden handelt, der das gesamte Abenteuer durchgespielt hat und alles enthüllt. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie das beste Spiel des letzten Jahres noch nicht erlebt haben.

Dennoch hat YouTuber Hayete Bahadori etwas fast Grausames erreicht. Er hat das gesamte Abenteuer mit nur einem Charakter durchgespielt (außer in den drei Fällen, in denen man mehr einmischen muss) – und er hat keinerlei Schaden genommen. Wie du vielleicht weißt, hat Clair Obscur: Expedition 33 ein Pariersystem, das dem üblichen Kampf-Genre ähnelt, bei dem ein gut getimter Knopfdruck nicht nur Schaden verhindert, sondern dir auch bestimmte Vorteile verschafft.

Bahadori hat das bei jedem einzelnen Angriff im gesamten Abenteuer geschafft – eine Leistung, die ziemlich verrückt ist, da sie tatsächlich viel Timing erfordert, besonders bei schwierigeren Gegnern. In einem AMA auf Reddit sagt er, dass der schwierigste Teil der Endboss war:

"Das Timing einiger dieser Angriffe zu lernen und zu merken, war schwierig."

Schau dir aber das gesamte unglaubliche Video unten an. Gamer sind wirklich eine unglaubliche Spezies.